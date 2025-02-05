В Госдуме оценили заявления Зеленского о ядерном оружии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский поднимает ставки своим требованием предоставить Украине ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме оценили заявления Зеленского о ядерном оружии
© РИА Новости

По словам Журавлева, таким образом Зеленский хочет показать странам Запада, что он способен на что угодно. При этом депутат считает, что сам Зеленский не осознает, что у таких требований могут быть серьезные последствия.

«В прошлый раз, когда он заикался о восстановлении потенциала страны на Мюнхенской конференции по безопасности, почти сразу началась наша специальная военная операция. Российское руководство и сейчас вряд ли пропустит заявления такого рода мимо ушей», заявил Журавлев.

Депутат также считает, что Украина уже бы применила ядерное оружие, если бы у нее оставались в распоряжении ядерные запасы.

«Причем, уверен, что прямо по Москве, чтобы нанести как можно больше вреда России и постараться запугать наше население. За одни только такие требования Зеленского нужно объявить военным преступником, тем более, что в совершении убийств и терактов он в том же интервью уже и так спокойно признается», добавил он.

Ранее Зеленский попросил у стран Запада предоставить Украине ядерное оружие.