Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский поднимает ставки своим требованием предоставить Украине ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Журавлева, таким образом Зеленский хочет показать странам Запада, что он способен на что угодно. При этом депутат считает, что сам Зеленский не осознает, что у таких требований могут быть серьезные последствия.

« В п р о ш л ы й р а з , к о г д а о н з а и к а л с я о в о с с т а н о в л е н и и п о т е н ц и а л а с т р а н ы н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и , п о ч т и с р а з у н а ч а л а с ь н а ш а с п е ц и а л ь н а я в о е н н а я о п е р а ц и я . Р о с с и й с к о е р у к о в о д с т в о и с е й ч а с в р я д л и п р о п у с т и т з а я в л е н и я т а к о г о р о д а м и м о у ш е й » , — з а я в и л Ж у р а в л е в .

Депутат также считает, что Украина уже бы применила ядерное оружие, если бы у нее оставались в распоряжении ядерные запасы.

« П р и ч е м , у в е р е н , ч т о п р я м о п о М о с к в е , ч т о б ы н а н е с т и к а к м о ж н о б о л ь ш е в р е д а Р о с с и и и п о с т а р а т ь с я з а п у г а т ь н а ш е н а с е л е н и е . З а о д н и т о л ь к о т а к и е т р е б о в а н и я З е л е н с к о г о н у ж н о о б ъ я в и т ь в о е н н ы м п р е с т у п н и к о м , т е м б о л е е , ч т о в с о в е р ш е н и и у б и й с т в и т е р а к т о в о н в т о м ж е и н т е р в ь ю у ж е и т а к с п о к о й н о п р и з н а е т с я » , — д о б а в и л о н .

Ранее Зеленский попросил у стран Запада предоставить Украине ядерное оружие.