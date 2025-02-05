В Госдуме оценили заявления Зеленского о ядерном оружии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский поднимает ставки своим требованием предоставить Украине ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, таким образом Зеленский хочет показать странам Запада, что он способен на что угодно. При этом депутат считает, что сам Зеленский не осознает, что у таких требований могут быть серьезные последствия.
«В прошлый раз, когда он заикался о восстановлении потенциала страны на Мюнхенской конференции по безопасности, почти сразу началась наша специальная военная операция. Российское руководство и сейчас вряд ли пропустит заявления такого рода мимо ушей», — заявил Журавлев.
Депутат также считает, что Украина уже бы применила ядерное оружие, если бы у нее оставались в распоряжении ядерные запасы.
«Причем, уверен, что прямо по Москве, чтобы нанести как можно больше вреда России и постараться запугать наше население. За одни только такие требования Зеленского нужно объявить военным преступником, тем более, что в совершении убийств и терактов он в том же интервью уже и так спокойно признается», — добавил он.
Ранее Зеленский попросил у стран Запада предоставить Украине ядерное оружие.