В Совфеде оценили перспективу переговоров между Россией и США
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал перспективу переговоров между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Парламентскую газету».
По словам Климова, такие переговоры могут частично или полностью идти на уровне руководителей двух стран, или же вестись по линии ведомств. При этом он также считает, что любое возможное недопонимание между сторонами способно создать серьезный риск, который «может по недоразумению привести мир к катастрофе».
«На мой взгляд, господин Трамп это прекрасно понимает, его команда. И в этом отношении я не исключаю, что первым шагом может, например, быть телефонный разговор. Это самое простое с точки зрения технологий. То есть, договариваются лидеры о телефонном разговоре, и в рамках этого телефонного разговора, это может быть и видеоконференция, они просто обсуждают, что самое главное, некую повестку между собой», — заявил сенатор.
Помимо этого Климов также добавил, что Россия следит за всеми сигналами, которые подают США.
Ранее Климов заявил, что США отберут у Украины «все, что посчитают нужным».