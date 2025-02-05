В Совфеде оценили перспективу переговоров между Россией и США

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал перспективу переговоров между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам Климова, такие переговоры могут частично или полностью идти на уровне руководителей двух стран, или же вестись по линии ведомств. При этом он также считает, что любое возможное недопонимание между сторонами способно создать серьезный риск, который «может по недоразумению привести мир к катастрофе».

« Н а м о й в з г л я д , г о с п о д и н Т р а м п э т о п р е к р а с н о п о н и м а е т , е г о к о м а н д а . И в э т о м о т н о ш е н и и я н е и с к л ю ч а ю , ч т о п е р в ы м ш а г о м м о ж е т , н а п р и м е р , б ы т ь т е л е ф о н н ы й р а з г о в о р . Э т о с а м о е п р о с т о е с т о ч к и з р е н и я т е х н о л о г и й . Т о е с т ь , д о г о в а р и в а ю т с я л и д е р ы о т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е , и в р а м к а х э т о г о т е л е ф о н н о г о р а з г о в о р а , э т о м о ж е т б ы т ь и в и д е о к о н ф е р е н ц и я , о н и п р о с т о о б с у ж д а ю т , ч т о с а м о е г л а в н о е , н е к у ю п о в е с т к у м е ж д у с о б о й » , — з а я в и л с е н а т о р .

Помимо этого Климов также добавил, что Россия следит за всеми сигналами, которые подают США.

Ранее Климов заявил, что США отберут у Украины «все, что посчитают нужным».