Посол РФ высказался о «российских шпионах» в Польше
Власти Польши практически никогда не обнародуют доказательства о «российских шпионах». Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.
Он указал, что, при задержании гражданина России, власти Польши в соответствии с двусторонней консульской конвенцией информируют дипмиссию об этом. Если задержанный просит, то также разрешается встреча с консулом, добавил Андреев.
«Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами РФ не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний», — отметил он.
Варшава неоднократно сообщала о задержании граждан различных стран за шпионаж в пользу России. Накануне польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу Москвы и подготовке диверсий. При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.