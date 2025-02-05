Власти Польши практически никогда не обнародуют доказательства о «российских шпионах». Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Он указал, что, при задержании гражданина России, власти Польши в соответствии с двусторонней консульской конвенцией информируют дипмиссию об этом. Если задержанный просит, то также разрешается встреча с консулом, добавил Андреев.

« Ч т о к а с а е т с я " р а з о б л а ч е н и я " я к о б ы р о с с и й с к и х ш п и о н о в и д и в е р с а н т о в , п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о и з к о т о р ы х г р а ж д а н а м и Р Ф н е я в л я ю т с я , п о л ь с к а я с т о р о н а п р а к т и ч е с к и н и к о г д а н е о б н а р о д у е т д о к а з а т е л ь с т в а в м е н я е м ы х и м д е я н и й » , — о т м е т и л о н .

Варшава неоднократно сообщала о задержании граждан различных стран за шпионаж в пользу России. Накануне польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу Москвы и подготовке диверсий. При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.