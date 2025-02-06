Заксобрание Петербурга предложило ввести в РФ единый реестр домашних питомцев

Законодательное собрание Санкт-Петербурга хочет обязать владельцев всех домашних животных регистрировать своих питомцев в едином общегосударственном реестре. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ"). 5 февраля депутаты городского парламента в первом чтении одобрили проект федеральной инициативы об обязательной маркировке домашних животных и их регистрации в едином реестре. Предполагается, что во всероссийской информационной системе будут содержаться данные о питомцах и их владельцах. Вести такой реестр, а также определять порядок и срок регистрации животных будет правительство России. Депутаты отметили, что регистрация и чипирование в первую очередь направлены на собак. Это позволит упростить поиск потерявшегося питомца или привлечь к ответственности владельца, нарушающего правила содержания домашних животных. 18 декабря сообщалось, что депутаты Приморья приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев.

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