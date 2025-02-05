Утвержден состав Президиума Госсовета России
Президент Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном сайте правовых актов.
«В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации»: 1. Утвердить прилагаемый состав президиума Государственного совета Российской Федерации», - отмечается в документе.
Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета России войдут 26 человек. В том числе глава правительства России Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин, ряд губернаторов и мэр Москвы Сергей Собянин. В документе также указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президиум Госсовета рассматривает план работы, повестку дня очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию решений, отмечается на сайте Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил о подписании указа о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также и малолетним узникам концлагерей.