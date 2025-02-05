Утвержден состав Президиума Госсовета России

Президент Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном сайте правовых актов.

« В с о о т в е т с т в и и с ч а с т ь ю 2 с т а т ь и 1 0 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 8 д е к а б р я 2 0 2 0 г о д а № 3 9 4 - Ф З « О Г о с у д а р с т в е н н о м С о в е т е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » : 1 . У т в е р д и т ь п р и л а г а е м ы й с о с т а в п р е з и д и у м а Г о с у д а р с т в е н н о г о с о в е т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , - о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета России войдут 26 человек. В том числе глава правительства России Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин, ряд губернаторов и мэр Москвы Сергей Собянин. В документе также указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президиум Госсовета рассматривает план работы, повестку дня очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию решений, отмечается на сайте Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил о подписании указа о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также и малолетним узникам концлагерей.