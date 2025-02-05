Бастрыкин рассказал об открытии нового «фронта» Украины против России
Украина при поддержке Запада занимается развертыванием кампании по радикализации и дезинформации россиян.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки отметил, что это оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в контексте специальной военной операции.
«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК.
Председатель сообщил, что Следственный комитет активно работает над противодействием этой деятельности.
С начала введения уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ было возбуждено 615 уголовных дел, из которых 365 уже дошли до суда. Также Бастрыкин подчеркнул важность борьбы с радикализацией молодежи, указав на необходимость создания государственной системы социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением. Эта система должна включать кураторство и психологическое тестирование учащихся для выявления групп риска.