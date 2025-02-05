Украина при поддержке Запада занимается развертыванием кампании по радикализации и дезинформации россиян.

© СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки отметил, что это оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в контексте специальной военной операции.

« З н а ч и т е л ь н о е в о з д е й с т в и е н а т и р а ж и р о в а н и е и д е й т е р р о р и з м а и н е о н а ц и з м а в у с л о в и я х С В О о к а з ы в а е т и р а з в е р н у т а я с п е ц с л у ж б а м и У к р а и н ы п р и с о д е й с т в и и к о л л е к т и в н о г о З а п а д а ш и р о к а я п р о п а г а н д и с т с к а я к а м п а н и я п о д е з и н ф о р м а ц и и и р а д и к а л и з а ц и и н а с е л е н и я » , — з а я в и л Б а с т р ы к и н н а з а с е д а н и и р а с ш и р е н н о й к о л л е г и и С К .

Председатель сообщил, что Следственный комитет активно работает над противодействием этой деятельности.

С начала введения уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ было возбуждено 615 уголовных дел, из которых 365 уже дошли до суда. Также Бастрыкин подчеркнул важность борьбы с радикализацией молодежи, указав на необходимость создания государственной системы социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением. Эта система должна включать кураторство и психологическое тестирование учащихся для выявления групп риска.