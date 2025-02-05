Раскрыта роль РФ в переговорах с США и Украины по полезным ископаемым
Россия может разрешить США разрабатывать полезные ископаемые в обмен на признание новых территорий, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Он напомнил, что США сами отказались от поставок ряда ресурсов из РФ, включая титан.
Россия будет подавать сигналы или договариваться с США, что без проблем, давайте — вы заставьте Украину признать территориальные уступки и мы вместе с вами будем разрабатывать полезные ископаемые, мы будем их вам продавать, вы же сами нам запрещаете торговать. Мы были третьими по поставкам нефти и нефтепродуктам в США, а иногда вторые, обгоняя Мексику, но США сами отказались от поставок, — добавил Юшков.
Собеседник подчеркнул, что в России, в том числе в Крыму, находятся месторождения титана и марганца. Юшков не исключил, что РФ сейчас контролирует одно из крупнейших месторождений лития в Запорожской области.
Россия будет показывать готовность сотрудничать с США по поставкам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, если США сами разрешат. Давайте признаем, что это российская территория, выбить Россию оттуда вы не сможете, иначе никто не будет добывать. А если будете упираться и называть это украинской территорией, то сами лишите себя покупки этих полезных ископаемых. Наилучший шанс США получить эти ресурсы — заставить Украину признать территориальные уступки, — подытожил Юшков.
Украина официально предложила США долю полезных ископаемых
Ранее Юшков заявил, что миллиардер Илон Маск мог посоветовать Трампу обратить внимание на месторождения редкоземельных металлов на Украине. Он объяснил, что, например, литий необходим для производства микроэлектроники и электромобилей.