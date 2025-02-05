Раскрыта роль РФ в переговорах с США и Украины по полезным ископаемым

Россия может разрешить США разрабатывать полезные ископаемые в обмен на признание новых территорий, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что США сами отказались от поставок ряда ресурсов из РФ, включая титан.

Р о с с и я б у д е т п о д а в а т ь с и г н а л ы и л и д о г о в а р и в а т ь с я с С Ш А , ч т о б е з п р о б л е м , д а в а й т е — в ы з а с т а в ь т е У к р а и н у п р и з н а т ь т е р р и т о р и а л ь н ы е у с т у п к и и м ы в м е с т е с в а м и б у д е м р а з р а б а т ы в а т ь п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е , м ы б у д е м и х в а м п р о д а в а т ь , в ы ж е с а м и н а м з а п р е щ а е т е т о р г о в а т ь . М ы б ы л и т р е т ь и м и п о п о с т а в к а м н е ф т и и н е ф т е п р о д у к т а м в С Ш А , а и н о г д а в т о р ы е , о б г о н я я М е к с и к у , н о С Ш А с а м и о т к а з а л и с ь о т п о с т а в о к , — д о б а в и л Ю ш к о в .

Собеседник подчеркнул, что в России, в том числе в Крыму, находятся месторождения титана и марганца. Юшков не исключил, что РФ сейчас контролирует одно из крупнейших месторождений лития в Запорожской области.

Р о с с и я б у д е т п о к а з ы в а т ь г о т о в н о с т ь с о т р у д н и ч а т ь с С Ш А п о п о с т а в к а м р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в и д р у г и х п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х , е с л и С Ш А с а м и р а з р е ш а т . Д а в а й т е п р и з н а е м , ч т о э т о р о с с и й с к а я т е р р и т о р и я , в ы б и т ь Р о с с и ю о т т у д а в ы н е с м о ж е т е , и н а ч е н и к т о н е б у д е т д о б ы в а т ь . А е с л и б у д е т е у п и р а т ь с я и н а з ы в а т ь э т о у к р а и н с к о й т е р р и т о р и е й , т о с а м и л и ш и т е с е б я п о к у п к и э т и х п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х . Н а и л у ч ш и й ш а н с С Ш А п о л у ч и т ь э т и р е с у р с ы — з а с т а в и т ь У к р а и н у п р и з н а т ь т е р р и т о р и а л ь н ы е у с т у п к и , — п о д ы т о ж и л Ю ш к о в .

Украина официально предложила США долю полезных ископаемых

Ранее Юшков заявил, что миллиардер Илон Маск мог посоветовать Трампу обратить внимание на месторождения редкоземельных металлов на Украине. Он объяснил, что, например, литий необходим для производства микроэлектроники и электромобилей.