Новый музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет без «извращений» над природой человека. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Осенью минувшего года министр культуры Ольга Любимова выступила за создание общего музыкального конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение»). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.

Лавров напомнил о недавно подписанном президентом России Владимиром Путиным указе о проведении международного конкурса «Интервидение», который даст возможность всем странам «без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции».

« Г а р а н т и р у ю , ч т о т а м н е б у д е т и з в р а щ е н и й и и з д е в а т е л ь с т в н а д п р и р о д о й ч е л о в е к а , к а к м ы э т о н а б л ю д а л и в х о д е О л и м п и й с к и х и г р в П а р и ж е » , - з а я в и л г л а в а М И Д Р о с с и и н а в с т р е ч е с г л а в а м и а к к р е д и т о в а н н ы х в М о с к в е д и п м и с с и й .

Министр иностранных дел России также отметил, что уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе, и выразил надежду, что «Интервидение» станет «еще одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства».