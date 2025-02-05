Лавров пообещал отсутствие «извращений» на музыкальном конкурсе «Интервидение»
Новый музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет без «извращений» над природой человека. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Осенью минувшего года министр культуры Ольга Любимова выступила за создание общего музыкального конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение»). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
Лавров напомнил о недавно подписанном президентом России Владимиром Путиным указе о проведении международного конкурса «Интервидение», который даст возможность всем странам «без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции».
«Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», - заявил глава МИД России на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.
Министр иностранных дел России также отметил, что уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе, и выразил надежду, что «Интервидение» станет «еще одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства».