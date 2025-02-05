Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Российский лидер обновил состав президиума Государственного совета РФ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение на эту тему.

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Согласно опубликованному документу, в президиум входят 26 человек. В их числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы Администрации президента (АП) Сергей Кириенко, замглавы АП Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин.

" У т в е р д и т ь п р и л а г а е м ы й с о с т а в п р е з и д и у м а Г о с у д а р с т в е н н о г о с о в е т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и " , - г о в о р и т с я в р а с п о р я ж е н и и .

Согласно решению президента, Алексей Дюмин сохраняет пост секретаря Государственного совета Российской Федерации. В состав президиума Госсовета включены следующие лица:

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который также возглавляет комиссию по направлению "Инфраструктура для жизни"; Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, занимающий пост председателя комиссии по направлению "Семья"; Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, возглавляющий комиссию по направлению "Технологическое лидерство"; Губернатор Калужской области Владислав Шапша, руководящий комиссией по направлению "Кадры"; Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председательствующий в комиссии по направлению "Продолжительная и активная жизнь".

Кроме того, в президиум входят и другие представители регионов.

Государственный совет Российской Федерации представляет собой конституционный государственный орган, формируемый президентом страны. На данный момент в его структуре функционирует 21 комиссия, каждая из которых занимается различными аспектами социально-экономического развития. Эти комиссии занимаются анализом практик государственного и муниципального управления в соответствующих сферах и разрабатывают рекомендации по их улучшению. Кроме того, они оценивают итоги выполнения федеральных и региональных проектов, координируют работу, связанную с выполнением научных исследований и разработкой целевых программ.