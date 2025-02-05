Лавров сравнил концепцию Трампа «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера
Концепция действующего президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» созвучна с лозунгом «Германия превыше всего», получившим широкое распространение при Адольфе Гитлере. Об этом в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, делая ставку на «установление мира посредством силы» можно «окончательно похоронить дипломатию».
«В таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН», - подчеркнул российский министр.
Ранее Лавров заявил, что поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».