Лавров сравнил концепцию Трампа «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера

Концепция действующего президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» созвучна с лозунгом «Германия превыше всего», получившим широкое распространение при Адольфе Гитлере. Об этом в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, делая ставку на «установление мира посредством силы» можно «окончательно похоронить дипломатию».

« В т а к и х в ы с к а з ы в а н и я х и и д е о л о г и ч е с к и х п о с т р о е н и я х н е п р о с м а т р и в а е т с я и т е н и у в а ж е н и я к м е ж д у н а р о д н о - п р а в о в ы м о б я з а т е л ь с т в а м В а ш и н г т о н а п о У с т а в у О О Н » , - п о д ч е р к н у л р о с с и й с к и й м и н и с т р .

Ранее Лавров заявил, что поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».