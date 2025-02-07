Песков рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине должен урегулироваться в результате переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

« В л ю б о м с л у ч а е у р е г у л и р о в а н и е д о л ж н о н а с т у п и т ь в р е з у л ь т а т е п е р е г о в о р о в » , — р а с с к а з а л Песков.

Однако, по его словам, чего-то конкретного на этот счет пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законодательный запрет на прямые переговоры с Россией не является проблемой. Политик также отметил, что президент США Дональд Трамп и лидеры европейских стран считают невозможным урегулирование конфликта без участия России.