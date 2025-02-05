Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о возможном размещении войск НАТО в Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии рассмотрят идею о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне «повышенного интереса» к острову со стороны президента США Дональда Трампа. По данным издания, идея размещения солдат альянса обсуждалась на саммите ЕС 3 февраля.

На встрече присутствовал генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Трамп прав и европейцы недостаточно активны на Крайнем Севере. После этого в Германии дали понять, что открыты к размещению военных. Этот шаг призван дать Трампу понять, что ЕС разделяет его взгляды на стратегическую безопасность Арктики. Однако это также должно помешать президенту США реализовать свои амбиции в Гренландии военными средствами, отмечает Spiegel.

« М ы , ч е с т н о г о в о р я , н и к о г д а н е в и д е л и и н е с л ы ш а л и к а к и х - л и б о з а я в л е н и й н а э т о т с ч е т , п о э т о м у к с а м и м п у б л и к а ц и я м н и к а к н е о т н о с и м с я и н о в ы е н е с л ы ш а л и » , - т а к П е с к о в п р о к о м м е н т и р о в а л э т и н о в о с т и .

Перед своей инаугурацией в 2025-м Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире». Гренландский премьер Муте Эгеде после этого заявил, что Гренландия «не продается».