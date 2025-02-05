В Кремле отреагировали на идею размещения войск НАТО в Гренландии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о возможном размещении войск НАТО в Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии рассмотрят идею о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне «повышенного интереса» к острову со стороны президента США Дональда Трампа. По данным издания, идея размещения солдат альянса обсуждалась на саммите ЕС 3 февраля.
На встрече присутствовал генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Трамп прав и европейцы недостаточно активны на Крайнем Севере. После этого в Германии дали понять, что открыты к размещению военных. Этот шаг призван дать Трампу понять, что ЕС разделяет его взгляды на стратегическую безопасность Арктики. Однако это также должно помешать президенту США реализовать свои амбиции в Гренландии военными средствами, отмечает Spiegel.
«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет, поэтому к самим публикациям никак не относимся и новые не слышали», - так Песков прокомментировал эти новости.
Перед своей инаугурацией в 2025-м Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире». Гренландский премьер Муте Эгеде после этого заявил, что Гренландия «не продается».