Требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты для того, чтобы обеспечить безопасность страны.

« В ц е л о м п о д о б н ы е з а я в л е н и я и п о д о б н ы е в ы с к а з ы в а н и я г р а н и ч а т с б е з у м и е м . Е с т ь р е ж и м н е р а с п р о с т р а н е н и я я д е р н о г о о р у ж и я и т а к д а л е е » , - н а п о м н и л п р е с с - с е к р е т а р ь п р е з и д е н т а Р о с с и и Д м и т р и й П е с к о в .

Он также выразил надежду, что в Европе еще остались политики, которые понимают всю абсурдность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву, пишет РИА Новости.

« Х о ч е т с я н а д е я т ь с я н а т о , ч т о в ц е л о м , н а в е р н о е , п р и т о й с и т у а ц и и , к о г д а к в а л и ф и к а ц и я н ы н е ш н е г о п о к о л е н и я п о л и т и к о в в Е в р о п е о с т а в л я е т ж е л а т ь л у ч ш е г о , ч т о в с е - т а к и к а к и е - т о т р е з в ы е п о н и м а н и я а б с у р д н о с т и и п о т е н ц и а л ь н о й о п а с н о с т и о б с у ж д е н и я т а к о й т е м ы в с е - т а к и и м е ю т с я » , - з а м е т и л П е с к о в .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила ранее, что Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», а постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева.