В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о ядерном оружии
Требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты для того, чтобы обеспечить безопасность страны.
«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», - напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду, что в Европе еще остались политики, которые понимают всю абсурдность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву, пишет РИА Новости.
«Хочется надеяться на то, что в целом, наверное, при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки имеются», - заметил Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила ранее, что Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», а постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева.