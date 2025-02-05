Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли президент России Владимир Путин врагом Владимира Зеленского, заметил, что здесь нет места эмоциям. Его слова приводит РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом вопросе есть только «место юридическому анализу и абсолютно прагматизму».

« Н у ж н о о т д а в а т ь с е б е п о л н ы й о т ч е т в т о м , ч т о п р о и с х о д и т » , - п о я с н и л Д м и т р и й П е с к о в , н а п о м н и в , ч т о а н а л и з с р о с с и й с к о й с т о р о н ы г о в о р и т о т о м , ч т о З е л е н с к и й и м е е т п р о б л е м ы с л е г и т и м н о с т ь ю .

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он остался у власти. Выборы президента Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы и готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких мирных договоренностей, но он готов найти способ вести диалог и с ним, если у того есть подобное желание.