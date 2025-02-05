В Кремле оценили идею Трампа «сравнять Газу с землей»
В Кремле критически отнеслись к громким заявлениям американского лидера Дональда Трампа о сносе Сектора Газа и переселении жителей. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.
«Мы слышали заявление господина Трампа на этот счет и слышали и видели заявление и из Омана и из Каира, где говорят о неприятии такой идеи. Исходя из этого мы и смотрим на происходящее», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Песков подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.
По словам пресс-секретаря Путина, ответственный подход к решению долгосрочных конфликтов подразумевает сотрудничество и согласие всех заинтересованных сторон. Он обратил внимание на неприятие таких радикальных методов.
Ранее Трамп назвал Сектор Газа «площадкой под снос» и предложил переселить беженцев с этой территории. Он уточнил, что США не будут финансировать переселение, уточнив, что можно использовать для этой цели ресурсы ближневосточных государств.