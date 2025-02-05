В Кремле оценили идею Трампа «сравнять Газу с землей»

В Кремле критически отнеслись к громким заявлениям американского лидера Дональда Трампа о сносе Сектора Газа и переселении жителей. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.

« М ы с л ы ш а л и з а я в л е н и е г о с п о д и н а Т р а м п а н а э т о т с ч е т и с л ы ш а л и и в и д е л и з а я в л е н и е и и з О м а н а и и з К а и р а , г д е г о в о р я т о н е п р и я т и и т а к о й и д е и . И с х о д я и з э т о г о м ы и с м о т р и м н а п р о и с х о д я щ е е » , — з а я в и л П е с к о в , о т в е ч а я н а в о п р о с ж у р н а л и с т о в .

Песков подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.

По словам пресс-секретаря Путина, ответственный подход к решению долгосрочных конфликтов подразумевает сотрудничество и согласие всех заинтересованных сторон. Он обратил внимание на неприятие таких радикальных методов.

Ранее Трамп назвал Сектор Газа «площадкой под снос» и предложил переселить беженцев с этой территории. Он уточнил, что США не будут финансировать переселение, уточнив, что можно использовать для этой цели ресурсы ближневосточных государств.