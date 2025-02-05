Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подыгрывает Западу по украинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

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« К с о ж а л е н и ю , в у к р а и н с к и х д е л а х З а п а д у а к т и в н о п о д ы г р ы в а е т с е к р е т а р и а т О О Н , в к л ю ч а я г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я , н е с м о т р я н а т р е б о в а н и я с т а т ь и 1 0 0 У с т а в а э т о й о р г а н и з а ц и и о т о м , ч т о с е к р е т а р и а т д о л ж е н б ы т ь б е с п р и с т р а с т н ы м » , — с к а з а л о н .

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, многие из тех, кто занимает руководящие посты в секретариате ООН, представляют США, Великобританию, Канаду и другие страны-члены НАТО и говорят то, что им нужно.

Ранее Лавров заявил, что слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение. Он отметил, что впервые проблема альянса обозначена как нечто, что США готовы обсуждать всерьез.