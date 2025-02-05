Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании Западу по украинскому вопросу

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подыгрывает Западу по украинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании Западу по украинскому вопросу
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«К сожалению, в украинских делах Западу активно подыгрывает секретариат ООН, включая генерального секретаря, несмотря на требования статьи 100 Устава этой организации о том, что секретариат должен быть беспристрастным», сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, многие из тех, кто занимает руководящие посты в секретариате ООН, представляют США, Великобританию, Канаду и другие страны-члены НАТО и говорят то, что им нужно.

Ранее Лавров заявил, что слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение. Он отметил, что впервые проблема альянса обозначена как нечто, что США готовы обсуждать всерьез.

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