Россия призвала власти Украины убрать препятствия ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он опроверг утверждения о том, что ротация персонала МАГАТЭ задерживается из-за действий России, пояснив, что ответственность за все трудности вокруг ротации лежит на Киеве.

« Р а с с ч и т ы в а е м , ч т о у к р а и н с к а я с т о р о н а п е р е с т а н е т ч и н и т ь п р е п я т с т в и я д л я р о т а ц и и и о б е с п е ч и т е е п р о в е д е н и е в с о о т в е т с т в и и с у с т о я в ш и м и с я м о д а л ь н о с т я м и . П р и ч е м с д е л а т ь э т о н а д о н е м е д л е н н о » , — з а я в и л У л ь я н о в .

В декабре прошлого года Михаил Ульянов заявил, что нужно проработать новый, безопасный маршрут ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника по автомобилю организации.

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12 декабря гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что беспилотник, атаковавший автомобиль МАГАТЭ, после взрыва не оставил фрагментов, которые помогли бы идентифицировать его. Он отметил, что организация не может обвинять ту или иную сторону конфликта в случившемся, пока не получит «неопровержимые доказательства». По его словам, инцидент вызвал «особое беспокойство» в МАГАТЭ. Тем не менее, агентство не намерено отзывать своих наблюдателей с ЗАЭС, добавил он.