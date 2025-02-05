Путин 5 февраля встретится в Кремле с Хинштейном

Президент России Владимир Путин 5 февраля встретится в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном для обсуждения ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встретится в Кремле с Хинштейном
© РИА Новости
«Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обо всех делах этого важного региона пойдёт речь», подчеркнул Песков.

Ранее власти оценили предварительный ущерб Курской области от действий ВСУ в 750 млрд рублей.

Политика
Александр Хинштейн
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Горячая новость