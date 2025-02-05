Путин встретится в Кремле с Хинштейном

Президент России Владимир Путин 5 февраля встретится в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном для обсуждения ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

« С е г о д н я с д о к л а д о м у п р е з и д е н т а б у д е т и с п о л н я ю щ и й о б я з а н н о с т и г у б е р н а т о р а К у р с к о й о б л а с т и А л е к с а н д р Х и н ш т е й н . О б о в с е х д е л а х э т о г о в а ж н о г о р е г и о н а п о й д ё т р е ч ь » , — п о д ч е р к н у л П е с к о в .

Ранее власти оценили предварительный ущерб Курской области от действий ВСУ в 750 млрд рублей.