Путин встретится в Кремле с Хинштейном

Путин 5 февраля встретится в Кремле с Хинштейном
Президент России Владимир Путин 5 февраля встретится в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном для обсуждения ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обо всех делах этого важного региона пойдёт речь», — подчеркнул Песков.
Ранее власти оценили предварительный ущерб Курской области от действий ВСУ в 750 млрд рублей.