Песков: Кремль приветствует позицию Госдепа США

Позиция о многополярности в мире, которую высказывает новый глава Госдепа США Марко Рубио, соответствует позиции президента РФ Владимира Путина и приветствуется Кремлем. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

« Э т о [ с л о в а Р у б и о ] к о р р е с п о н д и р у е т с я с н а ш и м п о н и м а н и е м , с в и д е н и е м н а ш е г о п р е з и д е н т а . М ы п р и в е т с т в у е м т а к и е з а я в л е н и я » , — п о д ч е р к н у л П е с к о в .

В одном из интервью новый глава Госдепа США Марко Рубио в своих высказываниях практически повторил тезисы Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина (выступление было в 2007 году). В частности, Рубио заявил, что политика многих государств мира, в том числе России, Китая преследует защиту национальных интересов. Кроме того, он признал, что мир возвращается к многополярности, а монополярный мир — это «аномалия, продукт окончания холодной войны».