Песков назвал пустыми словами заявления Зеленского о готовности к переговорам с РФ
Заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией с учетом его запрета самому себе на них можно воспринимать только как пустые слова.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать", - сказал представитель Кремля.