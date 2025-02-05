Захарова оценила требование Зеленского о ядерном оружии
Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», и постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты для того, чтобы обеспечить безопасность страны.
По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев требует ядерное оружие не для защиты.
«Это следующее звено в цепочке применения оружия киевским режимом против определенной культурной, этнической, в том числе и социальной, группы людей компактного проживания. (…) Были заявления и до Зеленского, и заявления Зеленского, и заявления вокруг Зеленского, что ядерное оружие им нужно в проактивных целях», - пояснила она.
Также дипломат обратила внимание на то, что Зеленский требует «поставок ему все большего количества вооружений» и от Запада, и от Вселенной, что «выдает в нем человека неадекватного с точки зрения его кровожадности».
«Какая же это защита своих граждан, если он убивает их все больше и больше? Разговоры о ядерном оружии звучат все чаще и чаще. Это говорит об отсутствии какого-либо реализма», - констатировала официальный представитель МИД России.
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Напомним, что Зеленский уже признал, что Украина не может вернуть утерянные территории. При этом он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.