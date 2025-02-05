Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», и постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты для того, чтобы обеспечить безопасность страны.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев требует ядерное оружие не для защиты.

« Э т о с л е д у ю щ е е з в е н о в ц е п о ч к е п р и м е н е н и я о р у ж и я к и е в с к и м р е ж и м о м п р о т и в о п р е д е л е н н о й к у л ь т у р н о й , э т н и ч е с к о й , в т о м ч и с л е и с о ц и а л ь н о й , г р у п п ы л ю д е й к о м п а к т н о г о п р о ж и в а н и я . ( … ) Б ы л и з а я в л е н и я и д о З е л е н с к о г о , и з а я в л е н и я З е л е н с к о г о , и з а я в л е н и я в о к р у г З е л е н с к о г о , ч т о я д е р н о е о р у ж и е и м н у ж н о в п р о а к т и в н ы х ц е л я х » , - п о я с н и л а о н а .

Также дипломат обратила внимание на то, что Зеленский требует «поставок ему все большего количества вооружений» и от Запада, и от Вселенной, что «выдает в нем человека неадекватного с точки зрения его кровожадности».

« К а к а я ж е э т о з а щ и т а с в о и х г р а ж д а н , е с л и о н у б и в а е т и х в с е б о л ь ш е и б о л ь ш е ? Р а з г о в о р ы о я д е р н о м о р у ж и и з в у ч а т в с е ч а щ е и ч а щ е . Э т о г о в о р и т о б о т с у т с т в и и к а к о г о - л и б о р е а л и з м а » , - к о н с т а т и р о в а л а о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь М И Д Р о с с и и .

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Напомним, что Зеленский уже признал, что Украина не может вернуть утерянные территории. При этом он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.