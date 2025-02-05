Лавров восхитился словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию украинского конфликта, трансляция которого ведется на сайте МИД.

«Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов лидер, стало быть, всего западного мира произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты», отметил глава МИД.

Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться»

Лавров обратил внимание на то, что Трамп раскритиковал позицию Байдена, назвав втягивание Украины в Североатлантический альянс ошибкой. По словам министра, именно США будут «принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева».