Лавров восхитился словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию украинского конфликта, трансляция которого ведется на сайте МИД.

« В п е р в ы е , о б р а щ а ю в а ш е в н и м а н и е , з а п а д н ы е л и д е р ы , н е п р о с т о з а п а д н ы е , н о л и д е р С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в — л и д е р , с т а л о б ы т ь , в с е г о з а п а д н о г о м и р а — п р о и з н е с э т и с л о в а , к о т о р ы е м ы п р и в е т с т в о в а л и , п о т о м у ч т о в п е р в ы е п р о б л е м а Н А Т О о б о з н а ч е н а к а к н е ч т о , ч т о г о т о в ы о б с у ж д а т ь в с е р ь е з С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы » , — о т м е т и л г л а в а М И Д .

Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться»

Лавров обратил внимание на то, что Трамп раскритиковал позицию Байдена, назвав втягивание Украины в Североатлантический альянс ошибкой. По словам министра, именно США будут «принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева».