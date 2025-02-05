Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над утраченными территориями является поздним прозрением политика, у которого было множество шансов остановить конфликт на Украине. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о том, что Украина не может вернуть территории, так как не готова «потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить».

« К З е л е н с к о м у п р и ш л о п о з д н е е п р о з р е н и е . О н у ж е б р о с и л в т о п к у в о й н ы м и л л и о н ы с в о и х г р а ж д а н , м и л л и о н ы б е ж а л и и з с т р а н ы , к о т о р а я с е г о д н я п р е в р а т и л а с ь в р у и н ы . З е л е н с к и й с т а л т р а г е д и е й д л я У к р а и н ы » , - о т м е т и л М и х а и л Ш е р е м е т .

Зеленский назвал ответственного за территориальные потери Украины

Парламентарий обратил внимание на то, что у Зеленского было множество шансов не только остановить военный конфликт на Украине, но и не допустить то, что происходит, но он ими пренебрег.

« С е г о д н я п е с н я З е л е н с к о г о о м и р е и п е р е г о в о р а х в ы г л я д и т , п о м е н ь ш е й м е р е , к о щ у н с т в е н н о . З е л е н с к и й у т р а т и л п р а в о п р е д с т а в л я т ь У к р а и н у , е г о в л а с т ь в с т р а н е д е р ж и т с я и с к л ю ч и т е л ь н о н а с и л е о р у ж и я » , - з а я в и л о н .

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он остался у власти. Выборы президента Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».