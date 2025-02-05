В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского
Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над утраченными территориями является поздним прозрением политика, у которого было множество шансов остановить конфликт на Украине. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о том, что Украина не может вернуть территории, так как не готова «потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить».
«К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руины. Зеленский стал трагедией для Украины», - отметил Михаил Шеремет.
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Парламентарий обратил внимание на то, что у Зеленского было множество шансов не только остановить военный конфликт на Украине, но и не допустить то, что происходит, но он ими пренебрег.
«Сегодня песня Зеленского о мире и переговорах выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Зеленский утратил право представлять Украину, его власть в стране держится исключительно на силе оружия», - заявил он.
Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он остался у власти. Выборы президента Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».