Будущая политика Вашингтона при президенте Дональде Трампе будет избавлена от сантиментов и мир ждут потрясения. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выход США из Совета по правам человека ООН.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам, а также об оказании «максимального давления на Иран». Комментируя последний, американский президент выразил надежду, что Вашингтону «не придется слишком часто его использовать».

Глава МИД Турции выступил против идеи Трампа

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, при Трампе политика США «будет избавлена от каких-либо сантиментов» и в ней не будет «ни гуманизма, ни тем более филантропии».

« Х о р о ш о т о л ь к о т о , ч т о х о р о ш о д л я С Ш А . И э т о п р е д в е с т н и к о ч е н ь с е р ь е з н ы х п о т р я с е н и й д л я м и р о в о й п о л и т и к и ( … ) Т р а м п - т о т е щ е б у р е в е с т н и к . Н о д р у г о г о в о б о з р и м о м б у д у щ е м н е б у д е т » , - к о н с т а т и р о в а л п о л и т и к .

Он также подчеркнул, что России «к гримасам однополярности не привыкать», а вот союзникам США предстоит на себе испытать поговорку «кто сеет ветер, тот пожнет бурю».

« И ч е м б ы с т р е е м и р о в о е б о л ь ш и н с т в о п р и р а с т е т б ы в ш и м и б е з д у м н ы м и и б е з г л а с н ы м и с о ю з н и к а м и С Ш А п о о д н о п о л я р н о с т и , т е м м е н ь ш е о с т а н е т с я п р о с т р а н с т в а д л я п о т р я с е н и й и б у р ь « M a d e i n U S A » » , - з а м е т и л с е н а т о р .

Ранее Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Только за девять дней своего президентства Трамп подписал 38 указов, что стало рекордным количеством за всю историю страны. При этом, согласно планам американского главы, указов будет 100.