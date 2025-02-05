Будущая политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе будет избавлена от сантиментов, Вашингтон будет считать верным то, что выгодно для самих США.

Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

« П р и Т р а м п е п о л и т и к а С Ш А б у д е т и з б а в л е н а о т к а к и х - л и б о с а н т и м е н т о в . Н и г у м а н и з м а , н и т е м б о л е е ф и л а н т р о п и и . Х о р о ш о т о л ь к о т о , ч т о х о р о ш о д л я С Ш А » , — п о д ч е р к н у л о н .

Такой подход новой американской администрации, считает Косачев, является предвестником «очень серьезных потрясений для мировой политики».

По мнению вице-спикера Совфеда, России не привыкать к соответствующей политике Соединенных Штатов.

До этого экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Дания должна будет говорить с президентом США Дональдом Трампом на «языке силы», чтобы отстоять свои права на Гренландию.

Глава МИД Турции выступил против идеи Трампа

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, 5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».