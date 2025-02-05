Украинские граждане стали жертвами «бесчеловечных пыток» в биологических лабораториях США на территории Украины. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

« М ы с в а м и г о в о р и л и е щ е 3 г о д а н а з а д . . . Н а У к р а и н е б ы л а в ы я в л е н а с е т ь б и о л о г и ч е с к и х л а б о р а т о р и й . Ж и т е л и э т о й с т р а н ы п о д в е р г а л и с ь б е с ч е л о в е ч н ы м п ы т к а м и и с п ы т а н и я м » , — н а п и с а л В о л о д и н в с в о е м t e l e g r a m - к а н а л е .

По его словам, экс-президент США Джо Байден вместе с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским сделали из украинцев подопытных животных.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, обвинил Зеленского в сознательном геноциде. Дубинский подчеркнул, что украинский президент отправляет граждан своей страны на верную смерть, игнорируя возможности для мирных переговоров. Ранее Москва неоднократно предлагала Киеву сесть за стол переговоров, однако получала постоянные отказы.