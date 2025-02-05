Володин высказался о закрытии Агентства по международному развитию США

Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации.

Политик напомнил, что изначально USAID должно было поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.

« Н о п о ф а к т у А г е н т с т в о п р е в р а т и л о с ь в н а с т о я щ у ю к р и м и н а л ь н у ю с е т ь , и м е ю щ у ю п р е д с т а в и т е л ь с т в а в б о л е е ч е м 1 0 0 с т р а н а х м и р а и г о д о в о й б ю д ж е т в 5 0 - 6 0 м л р д д о л л а р о в . ( … ) С е г о д н я ш т а б - к в а р т и р а , р а с п о л о ж е н н а я в В а ш и н г т о н е , з а к р ы т а . С т о и т в о п р о с о л и к в и д а ц и и U S A I D . Т е п е р ь в а ж н о , ч т о б ы в и н о в н ы е з а с о в е р ш е н н ы е п р е с т у п л е н и я п о н е с л и н а к а з а н и е , и п о д о б н о е н е п о в т о р и л о с ь » , - з а я в и л В о л о д и н .

Он обратил внимание на то, что USAID замешано в финансировании исследований в области биологического оружия, в распространении наркотиков в мире, а также передаче сотен тысяч долларов организациям, связанным с террористами и боевиками.

Трамп решил судьбу USAID

При этом от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны, констатировал спикер Госдумы.

Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID), назвав его «клубком червей». А президент США Дональд Трамп в свой первый день на этом посту подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине.