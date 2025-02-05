Володин высказался о закрытии Агентства по международному развитию США

«Криминальная сеть»: Володин высказался о закрытии USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации.
Политик напомнил, что изначально USAID должно было поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.
«Но по факту Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. (…) Сегодня штаб-квартира, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание, и подобное не повторилось», - заявил Володин.
Он обратил внимание на то, что USAID замешано в финансировании исследований в области биологического оружия, в распространении наркотиков в мире, а также передаче сотен тысяч долларов организациям, связанным с террористами и боевиками.
При этом от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны, констатировал спикер Госдумы.
Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID), назвав его «клубком червей». А президент США Дональд Трамп в свой первый день на этом посту подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине.