Агентство по международному развитию США (USAID) превратилось в криминальную сеть, которая имеет представительства более чем в 100 странах мира. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

При этом, по его словам, USAID согласно уставу должно поддерживать экономику, здравоохранение и оказывать экстренную гуманитарную помощь. По факту же, как подчеркнул Володин, агентство занималось финансированием исследований в области биологического оружия. Парламентарий напомнил, что на Украине выявили сеть биологических лабораторий, а за созданием и распространением оружия массового поражения в мире, как показало расследование Госдумы, стоят США и лично бывший президент США Джо Байден.

USAID, помимо этого, занималось подготовкой и организацией госпереворотов в странах мира за счет финансирования программ, которые направлены на обучение этому гражданских активистов. От этого пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргыстан, Куба, Никарагуа и Венесуэла, подчеркнул Володин. Агентство, как сообщил парламентарий, также спонсировало террористические организации и содействовало распространению наркотиков в мире.

Трамп решил судьбу USAID

Спикер Госдумы добавил, что агентство также пропагандировало темы трнансгендерного перехода (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), абортов и расово-гендерной повестки. Оно, по его мнению,навязывало чуждые ценности с помощью технологий мягкой силы.