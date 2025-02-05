Несмотря на многократно звучавшие обвинения, Польша ни разу не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства со стороны российских Воздушно-космических сил. Об этом РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

« Н и р а з у к а к и х - л и б о д о к а з а т е л ь с т в н а м т а к и н е п р е д ъ я в и л и » , — з а я в и л А н д р е е в .

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Так российский дипломат прокомментировал свой вызов в польский МИД из-за якобы имевшего места инцидента, когда российская ракета находилась в польском воздушном пространстве 39 секунд, а затем вернулась на территорию Украины и поразила цель. Тогда Андреев отказался ехать в польское внешнеполитическое ведомство, утверждая, что у Варшавы нет доказательной базы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в том случае, если Польша отнимет собственность министерства иностранных дел России на территории республики, Москва примет соответствующие и взаимные меры.

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