Европейский союз (ЕС) не сможет ответить на возможное введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о готовности принять ответные меры, усомнившись, что ей «хватит духу».

Глава МИД Венгрии назвал позорной деятельность ЕК под управлением фон дер Ляйен