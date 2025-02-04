В России осадили пригрозившую Трампу фон дер Ляйен
Европейский союз (ЕС) не сможет ответить на возможное введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о готовности принять ответные меры, усомнившись, что ей «хватит духу».
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«Что то, однако, подсказывает, что эта решимость — напускная. (...) Схлестнуться с Трампом — это не евромелюзгой манипулировать», — отметил Пушков.