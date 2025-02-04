Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал предложение создать спецтрибунал по действиям России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, эта идея является «мертворожденной инициативой». Он также добавил, что это предложение на самом деле является способом отвлечь внимание общественности от текущего положения ВСУ.

« С п е ц т р и б у н а л л и ш е н к а к о й - л и б о л е г и т и м н о й о с н о в ы . Р о с с и я в ы ш л а и з с о с т а в а С о в е т а Е в р о п ы , а Е С н и к о г д а н е б ы л д л я н а с у к а з о м . О ч е р е д н о й а н т и р о с с и й с к и й п р о п а г а н д и с т с к и й в с п л е с к , ч т о б ы о т в л е ч ь в н и м а н и е о т п л а ч е в н о г о п о л о ж е н и я В С У н а ф р о н т е » , — з а я в и л о н .

Слуцкий также считает, что когда-нибудь трибунал будет судить «Зеленского и его подельников». При этом депутат также считает, что это будет «справедливый суд без вранья».

Ранее Слуцкий обвинил западных политиков в «исторической амнезии».