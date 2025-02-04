Заявления Владимира Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее украинский лидер в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты с тем, чтобы обеспечить безопасность страны.

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« О ч е р е д н ы е з а я в л е н и я З е л е н с к о г о о ж е л а н и и о б л а д а т ь я д е р н ы м о р у ж и е м в ы д а ю т в н ё м м а н ь я к а , к о т о р ы й р а с с м а т р и в а е т п л а н е т у к а к о б ъ е к т с в о и х б о л ь н ы х ф а н т а з и й » , — о т м е т и л а З а х а р о в а .

Слова политика, заметила представитель МИД, показывают также, что атомные станции для него — это не источник мирной энергетики, а «грязное» ядерное оружие, необходимое Киеву для шантажа.