Захарова отреагировала на слова Зеленского про ядерное оружие

Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о ядерном оружии
Заявления Владимира Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинский лидер в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану отметил, что вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия. Он добавил, что Запад на фоне сложившейся ситуации должен предоставить ВСУ ядерное оружие и ракеты с тем, чтобы обеспечить безопасность страны.
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«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», — отметила Захарова.
Слова политика, заметила представитель МИД, показывают также, что атомные станции для него — это не источник мирной энергетики, а «грязное» ядерное оружие, необходимое Киеву для шантажа.