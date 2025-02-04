Медведев: поддержка Киева очень дорого обойдется Европе

Вашингтон может окупить помощь Украине, воспользовавшись ресурсами ее недр, тогда как Европе придется заплатить сумасшедшую цену за поддержку Киева. Такой прогноз озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он упомянул об этом в контексте заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в получении редкоземельных металлов. По словам американского лидера, Вашингтон добивается от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывает ему большую поддержку.

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"Трамп объяснил, как Киев заплатит США - редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги за то, чтобы собрать из обломков несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров: Урсулу, Макрона, Шольца и других жалких деятелей!" - написал Медведев в X. Запись оставлена на английском языке.