Медведев: Европа заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам
Зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, в такой ситуации виноваты европейские лидеры. Таким образом он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал Киев заплатить за американское оружие редкоземельными металлами.
«Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров: Урсулу, Макрона, Шольца и других жалких деятелей», — написал он в социальных сетях.
Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры
Ранее Медведев заявил, что выделенные Украине деньги «сосали глубокие глотки из ЦРУ».