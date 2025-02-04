Зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, в такой ситуации виноваты европейские лидеры. Таким образом он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал Киев заплатить за американское оружие редкоземельными металлами.

« Т р а м п о б ъ я с н и л , к а к К и е в б у д е т п л а т и т ь С Ш А — р е д к о з е м е л ь н ы м и м е т а л л а м и У к р а и н ы . А ч т о н а с ч е т Е в р о п ы ? О н а з а п л а т и т б е ш е н ы е д е н ь г и , ч т о б ы с о б р а т ь п о к у с о ч к а м н е с о с т о я в ш е е с я г о с у д а р с т в о У к р а и н а . Е в р о п е й ц ы , п о б л а г о д а р и т е з а э т о с в о и х л и д е р о в : У р с у л у , М а к р о н а , Ш о л ь ц а и д р у г и х ж а л к и х д е я т е л е й » , — н а п и с а л о н в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее Медведев заявил, что выделенные Украине деньги «сосали глубокие глотки из ЦРУ».