Медведев: Европа заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам

Зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, в такой ситуации виноваты европейские лидеры. Таким образом он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал Киев заплатить за американское оружие редкоземельными металлами.

«Трамп объяснил, как Киев будет платить США редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров: Урсулу, Макрона, Шольца и других жалких деятелей», написал он в социальных сетях.

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Ранее Медведев заявил, что выделенные Украине деньги «сосали глубокие глотки из ЦРУ».

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