Россия обратилась с призывом к Литве

РФ призвала Литву в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами военным пенсионерам
Россия призывает власти Литвы в кратчайшие сроки урегулировать острый гуманитарный вопрос с выплатами российским военным пенсионерам.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Призываем Вильнюс в кратчайшие сроки урегулировать этот острейший гуманитарный вопрос в правовом поле. Рассчитываем, что все страны Прибалтики ответственно подойдут к своим обязательствам в рамках имеющихся у них с Россией международных соглашений и не будут создавать препятствий в вопросе выплаты военных пенсий", - отмечается в комментарии.
Дипломат констатировала, что сложившаяся ситуация имеет ярко выраженный гуманитарный характер.
"Большинству военных пенсионеров более 80 лет, многие являются инвалидами, в том числе прикованными к постели. Особо хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего межправительственного соглашения 1993 года о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам Российской Федерации, постоянно проживающим в Литве. Деньги переводятся из российских банков своевременно, но не доходят до адресатов не по нашей вине", - добавила Захарова. "Неоднократно обращались в МИД Литвы с просьбой разблокировать денежные средства для пенсионеров, направляли ноты соответствующего содержания. Литовские власти самоустранились от проблемы и ее не решили", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.