Россия обратилась с призывом к Литве

Россия призывает власти Литвы в кратчайшие сроки урегулировать острый гуманитарный вопрос с выплатами российским военным пенсионерам.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

" П р и з ы в а е м В и л ь н ю с в к р а т ч а й ш и е с р о к и у р е г у л и р о в а т ь э т о т о с т р е й ш и й г у м а н и т а р н ы й в о п р о с в п р а в о в о м п о л е . Р а с с ч и т ы в а е м , ч т о в с е с т р а н ы П р и б а л т и к и о т в е т с т в е н н о п о д о й д у т к с в о и м о б я з а т е л ь с т в а м в р а м к а х и м е ю щ и х с я у н и х с Р о с с и е й м е ж д у н а р о д н ы х с о г л а ш е н и й и н е б у д у т с о з д а в а т ь п р е п я т с т в и й в в о п р о с е в ы п л а т ы в о е н н ы х п е н с и й " , - о т м е ч а е т с я в к о м м е н т а р и и .

Дипломат констатировала, что сложившаяся ситуация имеет ярко выраженный гуманитарный характер.