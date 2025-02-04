Экс-премьер России рассказал об ошибке Сталина
Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что Украина попала в ООН благодаря Иосифу Сталину. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце. По словам Степашина, именно Сталин настоял на том, чтобы Украина вошла в ООН.
«Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что (в результате Второй мировой войны — прим. ред.) на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии», — заявил он.
Ранее Степашин призвал признать Владимира Зеленского террористом.