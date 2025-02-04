Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что Украина попала в ООН благодаря Иосифу Сталину. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце. По словам Степашина, именно Сталин настоял на том, чтобы Украина вошла в ООН.

« Е щ е о д и н а с п е к т х о т е л б ы н а п о м н и т ь г о с п о д а м и з б а н д е р о в с к о й У к р а и н ы . О н и ж е в с п о м и н а ю т , ч т о У к р а и н а в о ш л а в О О Н к а к с у в е р е н н о е г о с у д а р с т в о . Э т о С т а л и н н а с т о я л . П о т о м у ч т о ( в р е з у л ь т а т е В т о р о й м и р о в о й в о й н ы — п р и м . р е д . ) н а У к р а и н е б ы л и с а м ы е б о л ь ш и е п о т е р и . Н а У к р а и н е и в Б е л о р у с с и и » , — з а я в и л о н .

Ранее Степашин призвал признать Владимира Зеленского террористом.