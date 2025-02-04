Поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он указал, что Россия, став суверенным государством вне СССР, считала, что для нее распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все «остальное не имеет никакого значения».

Экс-премьер России рассказал об ошибке Сталина

« Э т о б ы л а с т р а т е г и ч е с к а я о ш и б к а . Т е п е р ь э т о у ж е п р и з н а н о в с е м и , в т о м ч и с л е н а г о с у д а р с т в е н н о м у р о в н е » , — с к а з а л Л а в р о в в о в р е м я в ы с т у п л е н и я н а п р е з е н т а ц и и д е п а р т а м е н т а п а р т н е р с т в а с А ф р и к о й в М И Д Р Ф .

При этом, по его мнению, ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению жителей страны.