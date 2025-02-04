Лавров рассказал, в каких странах Россия откроет диппредставительства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ планирует открыть дипломатические представительства в странах Африки. Его слова приводит ТАСС.

« В б л и ж а й ш е е в р е м я в о з о б н о в я т д е я т е л ь н о с т ь п о с о л ь с т в а в Н и г е р е , С ь е р р а - Л е о н е » . И в Ю ж н о м С у д а н е в п е р в ы е о т к р о е т с я п о с о л ь с т в о н а ш е й с т р а н ы » , — с к а з а л Л а в р о в .

По его словам, также в планах на ближайшее будущее — открытие дипломатических представительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и в Того.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в 2023 году российские посольства открылись в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

До этого стало известно, что Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике, об этом заявил посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.