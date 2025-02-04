Назван наиболее вероятный кандидат на место Зеленского
Один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины является бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru он отметил, что есть и другие представители, например, руководитель разведки Украины Кирилл Буданов, или же человек из администрации украинского лидера Владимира Зеленского.
Кандидаты на место Зеленского есть. Один из наиболее вероятных — Залужный, находящийся сегодня в Великобритании. Исходя из этого его и выбирали. Есть и другие представители, которые сегодня активно начинают подготавливаться к предстоящим выборам. Это представители администрации Зеленского, и руководитель разведки, мы знаем его недавние выступления. Я думаю, много будет кандидатов, — поделился Чепа.
Депутат подчеркнул, что руководство Белого дома осознает опасность включения Зеленского в подписание переговорных документов. По мнению парламентария, уже сегодня к украинскому лидеру много вопросов, еще больше этих вопросов станет завтра.
Руководство белого дома абсолютно осознает опасность включения Зеленского в подписание переговорных документов. Уже сегодня к нему очень много вопросов, еще больше этих вопросов будет завтра, когда будут подниматься темы о расходовании средств, выделяемых, выделенных и Соединенными Штатами Америки, и европейскими странами. Поэтому его, естественно, спишут, — заключил Чепа.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что после окончания специальной военной операции закончится и срок правления Зеленского. Советник выразил мнение, что украинский лидер не доживет даже до суда над ним за его «преступления».