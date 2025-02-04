Один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины является бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru он отметил, что есть и другие представители, например, руководитель разведки Украины Кирилл Буданов, или же человек из администрации украинского лидера Владимира Зеленского.

К а н д и д а т ы н а м е с т о З е л е н с к о г о е с т ь . О д и н и з н а и б о л е е в е р о я т н ы х — З а л у ж н ы й , н а х о д я щ и й с я с е г о д н я в В е л и к о б р и т а н и и . И с х о д я и з э т о г о е г о и в ы б и р а л и . Е с т ь и д р у г и е п р е д с т а в и т е л и , к о т о р ы е с е г о д н я а к т и в н о н а ч и н а ю т п о д г о т а в л и в а т ь с я к п р е д с т о я щ и м в ы б о р а м . Э т о п р е д с т а в и т е л и а д м и н и с т р а ц и и З е л е н с к о г о , и р у к о в о д и т е л ь р а з в е д к и , м ы з н а е м е г о н е д а в н и е в ы с т у п л е н и я . Я д у м а ю , м н о г о б у д е т к а н д и д а т о в , — п о д е л и л с я Ч е п а .

Депутат подчеркнул, что руководство Белого дома осознает опасность включения Зеленского в подписание переговорных документов. По мнению парламентария, уже сегодня к украинскому лидеру много вопросов, еще больше этих вопросов станет завтра.

Р у к о в о д с т в о б е л о г о д о м а а б с о л ю т н о о с о з н а е т о п а с н о с т ь в к л ю ч е н и я З е л е н с к о г о в п о д п и с а н и е п е р е г о в о р н ы х д о к у м е н т о в . У ж е с е г о д н я к н е м у о ч е н ь м н о г о в о п р о с о в , е щ е б о л ь ш е э т и х в о п р о с о в б у д е т з а в т р а , к о г д а б у д у т п о д н и м а т ь с я т е м ы о р а с х о д о в а н и и с р е д с т в , в ы д е л я е м ы х , в ы д е л е н н ы х и С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и А м е р и к и , и е в р о п е й с к и м и с т р а н а м и . П о э т о м у е г о , е с т е с т в е н н о , с п и ш у т , — з а к л ю ч и л Ч е п а .

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что после окончания специальной военной операции закончится и срок правления Зеленского. Советник выразил мнение, что украинский лидер не доживет даже до суда над ним за его «преступления».