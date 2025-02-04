Медведев одобрил кандидатуру Балицкого на пост секретаря запорожского отделения ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким и поддержал его кандидатуру на должность секретаря регионального партийного отделения. Об этом сообщает пресс-служба единороссов.
Окончательное решение по кандидатуре примет конференция реготделения. Ранее должность занимала мэр Мелитополя Галина Данильченко.
"Все ресурсы "Единой России" необходимо использовать для жителей Запорожской области, для ее возрождения. Чтобы жизнь у всех, кто живет на этой земле, становилась более комфортной, спокойной, стабильной. От того, как пойдут дела в вашей партийной организации, очень многое зависит", - сказал Медведев.
"Уверен, что с учетом вашего опыта государственной работы, в том числе последнего, который в настоящий момент продолжается, по руководству областью, вы сможете с той же степенью отдачи трудиться и на посту секретаря регионального отделения "Единой России". Прошу также бережно относиться к партийным кадрам", - добавил он.
Балицкий отметил, что партии в регионе предстоит решать задачи в том числе по развитию партийных проектов, реализации поручений президента РФ Владимира Путина, решений XXII съезда партии.
"Сегодня у нас работает ряд проектов. Действуют площадки по помощи фронту. При создании по решению президента батальона Судоплатова более 50 человек - членов "Единой России" - стали костяком этого батальона. И он показывает очень хорошие результаты на линии боестолкновения", - сообщил глава региона.