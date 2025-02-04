Медведев одобрил кандидатуру Балицкого на пост секретаря запорожского отделения ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким и поддержал его кандидатуру на должность секретаря регионального партийного отделения. Об этом сообщает пресс-служба единороссов.

Окончательное решение по кандидатуре примет конференция реготделения. Ранее должность занимала мэр Мелитополя Галина Данильченко.

" В с е р е с у р с ы "Единой России" необходимо использовать для жителей Запорожской области, для ее возрождения. Чтобы жизнь у всех, кто живет на этой земле, становилась более комфортной, спокойной, стабильной. От того, как пойдут дела в вашей партийной организации, очень многое зависит", - сказал Медведев.

" У в е р е н , ч т о с у ч е т о м в а ш е г о о п ы т а г о с у д а р с т в е н н о й р а б о т ы , в т о м ч и с л е п о с л е д н е г о , к о т о р ы й в н а с т о я щ и й м о м е н т п р о д о л ж а е т с я , п о р у к о в о д с т в у о б л а с т ь ю , в ы с м о ж е т е с т о й ж е с т е п е н ь ю о т д а ч и т р у д и т ь с я и н а п о с т у с е к р е т а р я р е г и о н а л ь н о г о о т д е л е н и я "Единой России". Прошу также бережно относиться к партийным кадрам", - добавил он.

Балицкий отметил, что партии в регионе предстоит решать задачи в том числе по развитию партийных проектов, реализации поручений президента РФ Владимира Путина, решений XXII съезда партии.