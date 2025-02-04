Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает Агентство по международному развитию США (USAID) главным организатором проамериканских переворотов в мире.

" Э т у т а б л и ч к у U S A I D м ы с н я л и с о с т е н ы в о с в о б о ж д е н н о м К у р а х о в е . U S A I D - а м е р и к а н с к о е а г е н т с т в о п о м е ж д у н а р о д н о м у р а з в и т и ю , а п о ф а к т у - о р г а н и з а т о р и с п о н с о р п р о а м е р и к а н с к и х п е р е в о р о т о в в о в с е м м и р е " , - н а п и с а л Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что действия USAID Донбасс ощутил на собственном опыте.

" С к о л ь к о б е д н а д е л а л а э т а о р г а н и з а ц и я , м ы з н а е м н е п о н а с л ы ш к е . С л о в о " р а з в и т и е " х о ч е т с я в з я т ь в к а в ы ч к и , п о т о м у ч т о н а д е л е U S A I D в с е д е л а л о н а о б о р о т - р а з в а л и в а л о , в т о м ч и с л е и с т р а н ы , с о з д а в а я р а з в е т в л е н н ы е с е т и " н е з а в и с и м ы х " С М И и с о ц м е д и а с ч е т к и м и и н с т р у к ц и я м и п о м а н и п у л и р о в а н и ю о б щ е с т в е н н ы м с о з н а н и е м " , - д о б а в и л Пушилин.

По его мнению, доказательством стало обнародование данных о финансировании госпереворота на Украине.

" Н о в ы й р у к о в о д и т е л ь М и н з д р а в а США Роберт Кеннеди [- младший] обнародовал данные, согласно которым Америка через агентство USAID потратила на украинский переворот 2014 года $5 млрд", - уточнил глава региона.

Он добавил, что существуют многочисленные свидетельства давления USAID на независимые СМИ с целью заставить их исключить из информационной повестки преступления ВСУ в Донбассе и Новороссии. Пушилин подчеркнул, что преступления украинских властей по примеру USAID однажды также получат огласку.

Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. В своем сообщении в социальной сети X он указал, что считает USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Позднее он сообщил, что идет процесс ликвидации USAID.