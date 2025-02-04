Пушилин назвал USAID спонсором проамериканских переворотов в мире
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает Агентство по международному развитию США (USAID) главным организатором проамериканских переворотов в мире.
"Эту табличку USAID мы сняли со стены в освобожденном Курахове. USAID - американское агентство по международному развитию, а по факту - организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что действия USAID Донбасс ощутил на собственном опыте.
"Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот - разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием", - добавил Пушилин.
По его мнению, доказательством стало обнародование данных о финансировании госпереворота на Украине.
"Новый руководитель Минздрава США Роберт Кеннеди [- младший] обнародовал данные, согласно которым Америка через агентство USAID потратила на украинский переворот 2014 года $5 млрд", - уточнил глава региона.
Он добавил, что существуют многочисленные свидетельства давления USAID на независимые СМИ с целью заставить их исключить из информационной повестки преступления ВСУ в Донбассе и Новороссии. Пушилин подчеркнул, что преступления украинских властей по примеру USAID однажды также получат огласку.
Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. В своем сообщении в социальной сети X он указал, что считает USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Позднее он сообщил, что идет процесс ликвидации USAID.