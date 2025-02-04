В Совфеде объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не встретились

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп понимает, что с Россией не следует говорить на языке силы, а решить все вопросы «с наскоку» не получится».

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Так в беседе с «Парламентской газетой» он прокомментировал отсутствие контактов Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

« Т а м , г д е м о ж н о н а д а в и т ь и ч т о - т о р е ш и т ь в о л е в ы м и м е т о д а м и , Т р а м п д е й с т в у е т о ч е н ь б ы с т р о — п о с м о т р и т е с и т у а ц и ю с П а н а м о й , Г р е н л а н д и е й , д а ж е п о ш л и н ы д л я К и т а я о н в в е л о ч е н ь о п е р а т и в н о . А т а м , г д е о н п о н и м а е т , ч т о с н а л е т а н и ч е г о р е ш и т ь н е м о ж е т , н а ч и н а е т с я н а п р я ж е н н а я р а б о т а — Т р а м п б е р е т п а у з у » , — у к а з а л Д ж а б а р о в .

Парламентарий напомнил, что Москва уважительно относится к позиции Трампа по выстраиванию отношений, так как он «не хочет ничего крушить и ломать». По его словам, президент США осознает, что Россия – не противник, с которым можно говорить на языке силы.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

29 января Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».