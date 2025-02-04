В Госдуме высказались о возобновлении поставок военной помощи США Украине

Возобновление военной помощи США Украине приведет лишь к усилению эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что все стороны заинтересованы в урегулировании военного конфликта, однако страны Запада должны учитывать интересы России.

« Е с л и ж е г о в о р и т ь о в о з о б н о в л е н и и п о с т а в о к в о о р у ж е н и я с о с т о р о н ы С Ш А В о о р у ж е н н ы м с и л а м У к р а и н ы ( В С У ) , н а м о й в з г л я д , е с л и э т о д е й с т в и т е л ь н о т а к , э т о в е д е т к э с к а л а ц и и н а п р я ж е н н о с т и в о ч е р е д н о й р а з » , — с к а з а л о н .

Депутат добавил, что путь к окончанию военного конфликта — прекращение поставок на Украину из США и других стран Запада.

24 января государственный департамент США издал приказ об «остановке работ» в отношении всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь. Исключения выданы только для военного финансирования Израиля и Египта, уточнило агентство.