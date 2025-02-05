Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен одним из главных русофобов в Европе.

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« С у д я п о т о м у , ч т о о н а в о ч т о б ы т о н и с т а л о п р е д л а г а е т и д а л ь ш е п о д д е р ж и в а т ь к и е в с к и й р е ж и м , у н е е у ж е н а м е н т а л ь н о м у р о в н е п р о и з о ш л и т а к и е н а р у ш е н и я , ч т о о н а н е п о н и м а е т , к а к м о ж н о с о с у щ е с т в о в а т ь с н а ш е й с т р а н о й » , — н а п и с а л с е н а т о р .

Он напомнил, что фон дер Ляйен протащила в состав Еврокомиссии соответствующую группу поддержки с «самыми оголтелыми русофобами из Прибалтики, включая помешанную на русофобии Каю Каллас». Джабаров также подчеркнул, что для европейских стран стало нормой использовать русофобию для оправдания провалов в экономике и иных сферах.

В России осадили пригрозившую Трампу фон дер Ляйен

Накануне фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине. По ее словам, очень важно, чтобы страны — члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что чем дольше продолжается украинский конфликт, «тем выше цена для России».