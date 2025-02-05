Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен одним из главных русофобов в Европе.
Публикация появилась в его Telegram-канале.
«Судя по тому, что она во что бы то ни стало предлагает и дальше поддерживать киевский режим, у нее уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно сосуществовать с нашей страной», — написал сенатор.
Он напомнил, что фон дер Ляйен протащила в состав Еврокомиссии соответствующую группу поддержки с «самыми оголтелыми русофобами из Прибалтики, включая помешанную на русофобии Каю Каллас». Джабаров также подчеркнул, что для европейских стран стало нормой использовать русофобию для оправдания провалов в экономике и иных сферах.
В России осадили пригрозившую Трампу фон дер Ляйен
Накануне фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине. По ее словам, очень важно, чтобы страны — члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что чем дольше продолжается украинский конфликт, «тем выше цена для России».