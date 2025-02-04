В Совфеде прокомментировали угрозы фон дер Ляйен в адрес США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Соединенных Штатов в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины на товары из ЕС.

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« Ф о н д е р Л я й е н у г р о ж а е т ж е с т к и м и о т в е т н ы м и м е р а м и в а д р е с С Ш А . М о л , м ы г о т о в ы . И б у д е м о т в е ч а т ь . Ч т о - т о , о д н а к о , п о д с к а з ы в а е т , ч т о э т а р е ш и м о с т ь — н а п у с к н а я . Д у х у н е х в а т и т . С х л е с н у т ь с я с Т р а м п о м — э т о н е е в р о м е л ю з г о й м а н и п у л и р о в а т ь » , — н а п и с а л П у ш к о в .

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.