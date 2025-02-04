В Госдуме раскрыли совместные проекты России с КНДР

Россия ведет переговоры с КНДР о нескольких совместных проектах, один из которых подразумевает развитие порта в республике. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает RTVI.

По его словам, страны продолжат работать над развитием инфраструктуры.

« Э т о , н а п р и м е р , и р а з в и т и е п о р т а в К Н Д Р , и д р у г и е п р о е к т ы , и х р а с с м а т р и в а е т р о с с и й с к а я м е ж п р а в к о м и с с и я » , — р а с с к а з а л д е п у т а т .

Чепа добавил, что мост с Северной Кореей, строительство которого завершится к 2027 году, не увеличит туристический поток между странами. Он отметил, что КНДР — специфическая страна, инфраструктура которой не подходит для отдыха, к которому привыкли россияне. Кроме того, развитию туризма мешают жесткие ограничения со стороны властей республики.

Опубликован договор между Россией и КНДР

Ранее российских элитных коз отправили в Северную Корею. Всего КНДР получила сотню голов скота молочной породы.