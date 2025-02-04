Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут повторить сценарий Курской области под Белгородом, убежден первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на сообщения о соответствующих планах украинской армии.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать удар по Белгородской области. По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области.

«Эта сфера входит в задачи нашего Генштаба и военной разведки и других ведомств. Наверняка эта информация известна нашему руководству, и я не думаю, что у ВСУ получится то же, что получилось в Курске, когда внезапно произошел прорыв границы и ВСУ вошли на территорию части Курской области», — отметил Джабаров.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

М ы г о т о в и м с я к п о д о б н ы м ш а г а м и б у д е м б д и т е л ь н ы . ( . . . ) В и х п о п ы т к е л ю б о й ц е н о й з а р у ч и т ь с я п о д д е р ж к о й [ п р е з и д е н т а США Дональда] Трампа и улучшить свои позиции перед началом переговоров они обречены на провал — Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации.

3 февраля сообщалось об обострении боевой обстановки в Курской области, где с августа 2024 года продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона подразделениями ВСУ.