В Госдуме раскрыли, что ждет Россию при недостижении всех целей СВО
Если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, ВС РФ сражаются с "фашистами", поэтому необходимо достигнуть всех целей спецоперации. Речь идет о денацификации и демилитаризации республики, уточнил депутат. Парламентарий также напомнил о событиях в Курской области.
"Если мы не достигнем, оставим все как есть, заморозим конфликт, остановимся на достигнутых рубежах, то мы через год, через полтора будем вести еще новую войну, более кровавую и более жестокую", — сказал Соболев.
Накануне первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что страна, действительно готовая к мирным переговорам, не будет вести себя как Украина. Он указал, что своими действиями Киев провоцирует ВС РФ на более мощное наступление.