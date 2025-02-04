Если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, ВС РФ сражаются с "фашистами", поэтому необходимо достигнуть всех целей спецоперации. Речь идет о денацификации и демилитаризации республики, уточнил депутат. Парламентарий также напомнил о событиях в Курской области.

" Е с л и м ы н е д о с т и г н е м , о с т а в и м в с е к а к е с т ь , з а м о р о з и м к о н ф л и к т , о с т а н о в и м с я н а д о с т и г н у т ы х р у б е ж а х , т о м ы ч е р е з г о д , ч е р е з п о л т о р а б у д е м в е с т и е щ е н о в у ю в о й н у , б о л е е к р о в а в у ю и б о л е е ж е с т о к у ю " , — с к а з а л Соболев.

Накануне первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что страна, действительно готовая к мирным переговорам, не будет вести себя как Украина. Он указал, что своими действиями Киев провоцирует ВС РФ на более мощное наступление.