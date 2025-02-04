В Кремле дали США один совет по Украине

Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.

Такой совет США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Властям США лучше, конечно, вообще не оказывать помощь Украине, тем самым способствуя завершению конфликта», отметил представитель Кремля.

Таким Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов оказывать помощь Киеву в обмен на украинские редкоземельные ресурсы.

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