Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.

Такой совет США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

« В л а с т я м С Ш А л у ч ш е , к о н е ч н о , в о о б щ е н е о к а з ы в а т ь п о м о щ ь У к р а и н е , т е м с а м ы м с п о с о б с т в у я з а в е р ш е н и ю к о н ф л и к т а » , — о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Таким Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов оказывать помощь Киеву в обмен на украинские редкоземельные ресурсы.