В Кремле дали США один совет по Украине
Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.
Такой совет США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Властям США лучше, конечно, вообще не оказывать помощь Украине, тем самым способствуя завершению конфликта», — отметил представитель Кремля.
Таким Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов оказывать помощь Киеву в обмен на украинские редкоземельные ресурсы.