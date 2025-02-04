Лавров: Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии

Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Лавров обвинил Запад в попытке отстранить Россию от Сирии
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По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».